Cуд Варшавы решил экстрадировать российского археолога Бутягина на Украину

Окружной суд Варшавы в среду вынес решение об экстрадиции арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщил адвокат Адам Доманьский.

«Суд огласил постановление, в котором говорится о допустимости экстрадиции Александра Бутягина на Украину», – цитирует юриста РИА «Новости».

По словам близких ученого, экстрадиция несет прямую угрозу его жизни. Защита Бутягина обжалует это решение. «Решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции – защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции», – сообщается в телеграм-канале «Адвокат для Александра Бутягина», где близкие ученого публикуют новости о нем.

Обновлено. Российская сторона будет добиваться возвращения Александра Бутягина на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

О задержании сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина в Польше по запросу Украины за якобы незаконные археологические работы в Крыму и «уничтожение культурного наследия» стало известно в декабре прошлого года. В начале января польская прокуратура направила в окружной суд Варшавы ходатайство украинской стороны об экстрадиции Бутягина. 3 марта суд Варшавы продлил содержание ученого под стражей до 1 июня.

Археолог предупреждал польский суд, что выдача Киеву создаст угрозу для его жизни и здоровья. Бутягин отверг претензии Украины, указав, что действовал на основании разрешения российских властей. Он отрицает уничтожение культурных ценностей.

В январе МИД РФ вызвал польского посла Кшиштофа Краевского и потребовал освободить российского ученого. Дипломату указали, что обвинения со стороны киевского режима носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в неотъемлемой части России – Республике Крым.

В МИД отметили, что украинский запрос по линии Интерпола не был реализован, а непосредственно перед арестом в Польше археолог беспрепятственно посетил ряд европейских стран. Это подчеркивает, что преследование российского ученого со стороны Украины носит «откровенно политизированный и спекулятивный характер», добавили в ведомстве.

Александр Бутягин – заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Эрмитажа. Он является секретарем Археологической комиссии музея.

Варшава, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube