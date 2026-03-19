Ночной удар дронов ВСУ по югу России: один человек погиб, трое пострадали

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили 138 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ. Массированная атака затронула сразу несколько регионов на юге страны. Самые тяжелые последствия отмечены в Севастополе, где погиб мирный житель и еще двое пострадали.

Как уточнили в военном ведомстве, в Краснодарском крае сбито 40 БПЛА, в Крыму – 35, в Ставропольском крае – 28. Кроме того, 18 беспилотников ликвидированы над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем. Еще восемь беспилотников перехватили над Курской областью и два – над Ростовской областью.

В Ставропольском крае при атаке БПЛА пострадала женщина, сообщил глава региона Владимир Владимиров. «На Ставрополье отразили массированную воздушную атаку. Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы жизни нет, с ней работают медики», – написал губернатор в Max.

Владимиров добавил, что в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. «Городские службы приступают к устранению последствий. В местах падения обломков БПЛА работают соответствующие ведомства», – отметил глава региона. Ночью губернатор сообщал от отражении атаки украинских дронов на промзону Невинномысска.

В Ростовской области атаки вражеских беспилотников отразили в Таганроге, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Обошлось без пострадавших. В результате падения обломков БПЛА повреждено остекление окна в одной из квартир многоэтажки. Жильцам пострадавшей квартиры будет оказано содействие в устранении последствий, заверила глава города Светлана Камбулова.

В Краснодаре из-за падения обломков беспилотника во дворе многоэтажной застройки в Прикубанском округе повреждено остекление квартир в двух домах, сообщил мэр города Евгений Наумов. Кроме того, повреждения получили припаркованные автомобили. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают специальные и оперативные службы.

Ночью вводились ограничения на обслуживание рейсов в аэропортах Краснодара, Сочи, Геленджика, Пензы и Саратова.

Москва, Наталья Петрова

