За ночь над Россией сбиты 389 вражеских беспилотников

Средства противоздушной обороны минувшей ночью отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на 14 российских регионов. Всего было перехвачено и уничтожено 389 вражеских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, беспилотники сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщил об отражении атаки 56 дронов ВСУ на регион. В Выборге в результате атаки повреждена кровля жилого дома, в Усть-Луге в зоне порта возник пожар.

Об уничтожении беспилотника на подлете к Москве ночью сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

В Белгороде в результате ночного ракетного обстрела серьезно повреждены объекты энергетики, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла, уточнил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Max. По его данным, обошлось без пострадавших.

В Брянской, Смоленской, Тульской, Калужской, Новгородской областях, по информации глав регионов, при отражении воздушной атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Росавиация ночью на фоне массированной атаки БПЛА ограничивала работу московского аэропорта Шереметьево, петербургского Пулково, а также авиагаваней Калуги, Ярославля, Пскова и Череповца. Утром ограничения были сняты в Шереметьево и аэропорту Калуги.

Из-за ограничений в Пулково на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы». По состоянию на 8:00 мск, на вылет более чем на два часа задержано 49 рейсов, еще 21 рейс отменен.

Москва, Наталья Петрова

