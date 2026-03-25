ПВО сбила над регионами России 85 дронов ВСУ

ВСУ утром продолжили массированную атаку беспилотниками по регионам России. По информации Минобороны РФ, с 08.00 до 13.00 мск средствами ПВО уничтожены 85 украинских БПЛА над десятью регионами Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Дроны были сбиты над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.

Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате 10 вражеских беспилотников на подлете к столице.

Москва, Новый День, Наталья Петрова

