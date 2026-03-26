Очередное землетрясение произошло в Сочи

Подземные толчки магнитудой 2,7 зафиксированы в Сочи. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в горах на удалении около 12 км от берега и на глубине в 5 км.

В результате удара подземной стихии разрушений нет. «Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме», – отметили в оперштабе.

Напомним, утром 6 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1. Очаг залегал в море на глубине 35 км в 30 км от города-курорта. 3 марта Сочи тряхнуло дважды. Сила толчков превысила 4 балла. Во всех случаях повреждений инфраструктурных объектов и жилых домов не зафиксировано.

Сочи, Наталья Петрова

