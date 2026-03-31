Чиновник пострадал при атаке дрона ВСУ на здание белгородского правительства

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Max.
Глава региона уточнил, что в результате удара пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный – он получил осколочные ранения ног, живота и руки.
Бригада скорой помощи везет пострадавшего в областную клиническую больницу.
По данным Гладков, из-за атаки повреждены фасад и остекление здания.
Ранее сегодня два человека получили ранения при ударе украинского дрона по автобусу в белгородском Шебекино.
