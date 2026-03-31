российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 марта 2026, 13:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Чиновник пострадал при атаке дрона ВСУ на здание белгородского правительства

Фото: канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова в Max

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Max.

Глава региона уточнил, что в результате удара пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный – он получил осколочные ранения ног, живота и руки.

Бригада скорой помощи везет пострадавшего в областную клиническую больницу.

По данным Гладков, из-за атаки повреждены фасад и остекление здания.

Ранее сегодня два человека получили ранения при ударе украинского дрона по автобусу в белгородском Шебекино.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,