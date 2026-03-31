Число погибших в результате ЧП на заводе в Нижнекамске увеличилось до трех

Число погибших в результате ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане увеличилось до трех, передает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.

«По последним данным, в результате возгорания погибли три человека, еще 72 получили травмы», – сказал источник.

Как уточнил агентству и.о. заместителя главного врача по терапевтической части ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» Дмитрий Чайко, госпитализированы 22 человека повреждениями различной степени тяжести.

В числе пострадавших также трое пожарных.

Ранее сообщалось о двух погибших, восьми госпитализированных и 64 обратились за медицинской помощью.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Согласно предварительным данным, очаг возгорания находился на насосной установке по перекачке веществ, участвующих в нефтехимическом процессе. Произошел взрыв, а затем последовало факельное горение.

Нижнекамск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube