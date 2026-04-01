После взрыва на химзаводе в Нижнекамске ищут девять человек

В Татарстане девять человек не выходят на связь после взрыва и пожара на заводе «Нижнекамскнефтехима». Об этом сообщила компания «Сибур» в своем телеграм-канале.

Среди пропавших как сотрудники предприятия, так и работники подрядных организаций. «Все усилия МЧС и служб «Нижнекамскнефтехима» сейчас направлены на их поиск и спасение», – заявили в компании. С родственниками пропавших без вести работают корпоративные психологи.

31 марта на предприятии «Нижнекамскнефтехима» произошел взрыв и пожар из-за сбоя в работе оборудования. В результате ЧП погибли три человека, включая пожарного.

В Минздраве РФ сообщали, что пострадал 71 человек, из них 22 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Еще 49 человек получили амбулаторную медицинскую помощь. По информации МЧС, в числе пострадавших трое пожарных.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Согласно предварительным данным, очаг возгорания находился на насосной установке по перекачке веществ, участвующих в нефтехимическом процессе. Произошел взрыв, а затем последовало факельное горение.

Открытое горение на пожаре ликвидировали утром 1 апреля, сообщили в региональном управлении МЧС. Продолжается проливка и разборка ‎конструкций.

Поврежденный участок производства изолирован, другие мощности предприятия работают в штатном режиме, сообщили в «Сибуре».

Нижнекамск, Наталья Петрова

