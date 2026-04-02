Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на больницу в запорожской Васильевке

Центральная районная больница в городе Васильевка Запорожской области подверглась атаке беспилотника ВСУ. В результате удара по территории медучреждения одна женщина погибла, еще одна ранена. Об этом сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в комментарии РИА «Новости».

По ее словам, погибла женщина 1964 года рождения, еще одна женщина – сотрудник больницы – получила множественные осколочные ранения.

Пострадавшая находится в хирургическом отделении, ее состояние стабильное, уточнила чиновница.

Напомним, в результате удара ВСУ по двухэтажному жилому дому в Васильевке, нанесенного в ночь на 1 апреля, погибли 12-летняя девочка и 90-летняя женщина. Тела погибших извлекли из-под завалов разрушенного дома. Еще четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, пострадали и были госпитализированы.

Васильевка, Наталья Петрова

