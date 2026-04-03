Над регионами России сбили 192 беспилотника ВСУ

Ночью силы ПВО нейтрализовали 192 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Курской, Калужской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации четырех вражеских БПЛА на подлете к Москве.

Напомним, в Ленинградской области при отражении налета беспилотников пострадали два человека, их госпитализировали, информировал губернатор Алексанлр Дрозденко. Минобороны о сбитии дронов в Ленобласти не сообщало.

Ночью вводились ограничения на обслуживание авиарейсов в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский, петербургском Пулково и воздушной гавани Ярославля. Утром в пятницу из-за угрозы атаки БПЛА приостановлена работа аэропортов Пензы, Ульяновска, Казани и Нижнекамска.

Москва, Наталья Петрова

