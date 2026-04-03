Автобус с детьми попал в ДТП в Калужской области, есть пострадавшие

В Калужской области в ДТП попал экскурсионный автобус, перевозивший детей. Пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратурой города Обнинска организована проверка по факту ДТП, произошедшего 3 апреля 2026 года, с участием экскурсионного автобуса, перевозившего детей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.
Напомним, утром в пятницу в Саратовской области перевернулся автобус с детьми. В результате ДТП погиб водитель, пострадали 10 человек. В больницу доставлены 8 детей.
