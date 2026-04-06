В Белгородской области дроны атаковали администрацию Грайворонского округа

В Белгородской области украинские беспилотники атаковали администрацию Грайворонского округа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Там атака на администрацию Грайворона. (...) Переведите весь личный состав на дистант. И до конца недели работа администрации Грайворонского округа на дистанте», – сказал глава региона на оперативном заседании областного правительства.

Гладков также сообщил, что за прошедшие сутки по городу Грайворон, селам Замостье, Казачья Лисица, Косилово и Смородино совершены атаки 18 БПЛА, семь из которых сбиты средствами ПВО.

«В городе повреждены два частных дома, в районе села Косилово – оборудование предприятия, в селе Смородино – частный дом, в селе Казачья Лисица – надворная постройка и автомобиль. Сегодня утром в селе Ивановская Лисица от удара дрона ранен мужчина. Он доставлен в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены автомобиль и частный дом», – добавил губернатор.

Как сообщалось ранее, по данным Минобороны, за минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 50 беспилотников ВСУ самолетного типа над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Белгород, Зоя Осколкова

