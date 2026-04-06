Два человека ранены при ударе ВСУ по зданию администрации в ЛНР

ВСУ нанесли прицельный удар по зданию администрации Старобельского муниципального округа в Луганской народной республике. В результате атаки ранены два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Max.

По его словам, сотрудники администрации успели вовремя эвакуироваться. Пострадали проходившие мимо девушка и пожилой мужчина, уточнил Пасечник. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи борются за жизнь мужчины, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Также повреждены другие гражданские объекты, расположенные рядом, среди них отделение МФЦ, дворец культуры, банковское отделение и магазин.

«Сохраняется опасность повторных ударов, – предупредил глава ЛНР. – Ликвидировать и оценивать последствия будут позже». Он призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Ранее стало известно, что 41 работник шахты «Белореченская» в ЛНР оказались заблокированы под землей из-за повреждения электроподстанции при ночном ударе ВСУ. По данным властей, с горняками установлена связь, у них есть запас питьевой воды.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинские беспилотники атаковали администрацию Грайворонского округа.

Луганск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube