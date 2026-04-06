Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 горам лишения свободы и за махинации при строительстве военных объектов.

«Признать Смирнова Алексея Борисовича виновным <...> и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы <…> с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – огласила решение судья во время заседания в Ленинском районном суде Курска.

Кроме того, суд оштрафовал бывшего чиновника на 400 млн рублей, конфисковал почти 21 млн и лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок десять лет, передает РИА «Новости».

Гособвинение просило суд назначить экс-губернатору наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, штрафом в размере 500 млн рулей, ограничением заниматься определенными видами деятельности.

Ранее Смирнов, обвиняемый по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), подтвердил факты получения незаконных денежных вознаграждений за покровительство компаниям при строительстве различных объектов, в том числе фортификаций, в вверенном ему регионе. Подсудимый в ходе прений в Ленинском районном суде Курска признал вину в полном объеме и заявил, что раскаивается и сожалеет о содеянном.

Курск, Зоя Осколкова

