Дело о халатности возбуждено после убийства учителя в Пермском крае

В Пермском крае возбудили уголовное дело о халатности после нападения вооруженного ножом школьника на педагога в Добрянке, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Учительницу русского языка и литературы госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, позже она скончалась в больнице.

«Следственными органами СК России по Пермскому краю по факту нападения ученика на преподавателя в одной из местных школ расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статьей 293 УК РФ (халатность)", – сказано в сообщении.

Центральный аппарат ведомства по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина контролирует ход расследования.

По данным следствия, утром во вторник в городе Добрянке 17-летний ученик у входа в школу №5 нанес ножевые ранения своему классному руководителю. От полученных ранений потерпевшая скончалась в медучреждении.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, отметили в СК.

Подросток состоит на учете в полиции и несколько раз оставался на второй год. У него были проблемы с учебой, и учитель не хотела допускать его к экзаменам, что и стало возможной причиной нападения, писали СМИ. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что у школьника был затяжной конфликт с педагогом. «По учебе были проблемы у парня, учился по упрощенной программе», – сообщил собеседник агентства.

После ЧП учеников второй смены школы отправят на дистанционное обучение, сообщил глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов.

Министерство образования и науки Пермского края сообщило об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях региона после инцидента в Добрянке.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

