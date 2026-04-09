В Муроме более 100 человек отравились водопроводной водой

Вспышка кишечной инфекции произошла в городе Муроме Владимирской области. Более 100 человек обратились с симптомами острой кишечной инфекции в медучреждения города Мурома, свыше 50 из них, в том числе 30 детей, госпитализированы, передает ТАСС. В пробах водопроводной воды и у заболевших выявлен норовирус второго типа, сообщила представитель регионального управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди телеканалу «Губерния-33». По ее словам, начата проверка местного водоканала.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование по факту вспышки кишечной инфекции в Муроме. По данным надзорного ведомства, ведется постоянный мониторинг качества питьевой воды, исследуются материалы от заболевших. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в очагах заболевания. В ведомстве призвали жителей соблюдать правила личной и общественной гигиены, а также использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду.

Региональная прокуратура контролирует установление причин заражения жителей Мурома кишечной инфекцией, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Оба ведомства число заболевших не уточняют.

Кроме того, прокуратура сообщила, что внесла представление главе Муром в связи с значительным подтоплением улицы Привокзальной. «В настоящее время коммунальными службами Мурома начаты ремонтные работы на городских коллекторах, результат которых позволит осушить автомобильную дорогу. Окончательное устранение нарушений и восстановление прав участников дорожного движения находится на контроле городской прокуратуры», – заявили в надзорном ведомстве.

Авария на городском канализационном коллекторе произошла 5 апреля. Нечистоты хлынули на улицу Привокзальную. Прокуратура внесла представление в МУП «Водопровод и канализация». По данным ведомства, работы по ремонту канализационного коллектора завершаются.

Накануне стало известно о массовом отравлении водопроводной водой жителей города Урень Нижегородской области. В больницу обратились 54 человека. Госпитализированы пять человек, из них четверо детей. Причиной отравления местных жителей стал норовирус второй группы. Детсады и школы в городе приостановили работу как минимум до четверга.

Владимир, Наталья Петрова

