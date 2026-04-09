В больницы попали десятки человек: дело возбудили после массового отравления жителей Мурома

В городе Муроме Владимирской области возбуждено уголовное дело после массового обращения жителей в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В настоящее время устанавливаются причины и другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сегодня региональная прокуратура сообщила о многочисленных обращениях жителей Мурома в медучреждения с симптомами кишечной инфекции. Надзорное ведомство контролирует установление причин заражения горожан кишечной инфекцией.

Согласно официальным данным, в городе зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции, 50 человек госпитализировано в состоянии легкой и средней тяжести заболевания, из них 25 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в своем телеграм-канале.

Отмечается, что на территории Мурома развернуто 55 коек инфекционного профиля, 32 из которых – для детей. Ситуация находится под контролем регионального минздрава.

Ранее телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что в больницы обратились порядка 200 человек. Все пострадавшие из разных районов города. Отрабатываются разные версии, проверяется система водоснабжения – от скважины до кранов в квартирах, рассказал собеседник RT.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в пробах водопроводной воды и у заболевших выявлен норовирус второго типа. В ведомстве полагают, что причиной массового отравления могла стать вода. По словам официального представителя ведомства Юлии Каркаваниди, начата проверка местного водоканала.

Владимир, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube