Число отравившихся водой в Муроме приближается к 400, начата вакцинация

В Муроме Владимирской области на данный момент зафиксировано 375 случаев острой кишечной инфекции, среди заболевших – 188 детей. Госпитализировано 70 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Накануне власти сообщали о 106 заболевших. В городе начали вакцинацию против гепатита A. По версии следствия, люди отравились некачественной водопроводной водой.

В Муромской районной детской больнице проходят лечение 32 ребенка в состоянии средней степени тяжести. Взрослые госпитализированы в Центральную районную больницу №2. В медучреждении находятся 38 человек в состоянии средней степени тяжести.

Лечатся амбулаторно 129 детей и 106 взрослых. «При необходимости пациенты будут направлены в медорганизации Владимирской области. Держим ситуацию на контроле», – сообщила и.о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева.

В Муроме начаты прививочные мероприятия. В детской больнице в наличии 195 доз вакцины против гепатита А, во взрослой – 20 доз вакцины. Утром дополнительно поставлено еще 144 дозы. На следующей неделе ожидается поставка 2000 доз вакцины от гепатита «Альгавак», рассказала Зиновьева.

Накануне Следственный комитет РФ после массового отравления жителей Мурома возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пробах водопроводной воды и у заболевших обнаружен норовирус второго типа. По версии следствия, выявленный в воде норовирус стал причиной массового отравления жителей. Следователи устанавливают, как вирус мог попасть в систему водоснабжения. На муниципальном предприятии «Водопровод и канализация» проводится проверка. На данный момент нет подтверждений, что в воду попали стоки из-за аварии на городском канализационном коллекторе, которая произошла в минувшие выходные.

Владимир, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

