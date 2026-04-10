В больницах во Владикавказе остаются 13 пострадавших после взрыва пиротехники

В настоящее время в медицинских учреждениях Северной Осетии республики остаются 13 пострадавших. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Девять человек проходят лечение в РКБ. Один из них находится в реанимации – состояние стабильно тяжёлое. Угрозы жизни нет. Ещё двое госпитализированы в КБСП. Один пациент – в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь. Второй – под постоянным наблюдением, состояние средней тяжести», – уточнил Меняйло в своем телеграм-канале.

По его словам, двое детей находятся в Республиканской детской клинической больнице. «К счастью, их состояние стабильное, угрозы жизни нет», – добавил руководитель Северной Осетии.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших в результате взрыва и двух погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Владикавказ, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube