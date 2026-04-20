Более 30 украинских БПЛА сбили над территорией Россией

Средства противоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами за семь часов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, вражеские дроны нейтрализовали над Белгородской и Курской областями, Крымом и Черным морем в период с 8:00 до 15:00 мск.
Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.
Минувшей ночью над регионами России было перехвачено 112 беспилотников ВСУ. Под удар попал город Туапсе Краснодарского края. В морском порту при атаке БПЛА погиб один человек, еще один ранен.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»