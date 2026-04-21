В Кузбассе приостановили работу роддома, где умерли младенцы

В Кемеровской области суд повторно приостановил работу роддома №1 Новокузнецка, где в январе умерли новорожденные. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«В судебном заседании установлено, что… в акушерском стационаре №1 ГАУЗ «НГКБ №1… не осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и не обеспечиваются безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами», – говорится в сообщении.

Наличие указанных нарушений подтвердил специалист-эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области.

В результате работу роддома приостановили на 90 суток с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений.

Во время новогодних праздников в Новокузнецком роддоме №1 умерли девять новорожденных. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. По версии следствия, младенцы скончались в родительном отделении из-за ненадлежащего исполнения фигурантами свои своих должностных обязанностей.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

