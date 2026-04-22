Еще два жителя Белгородской области ранены во время атак БПЛА

В Белгородской области два мирных жителя пострадали от очередных атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в мессенджере «Макс».

По его словам, в городе Грайворон в результате удара FPV-дрона по легковому автомобилю ранение и баротравму получил водитель. Бойцы «Орлана» доставили пострадавшего в районную больницу. После оказания помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение.

В селе Никольское Белгородского округа дрон взорвался на парковке магазина. В момент атаки рядом находился 15-летний подросток, он получил слепые осколочные ранения живота. Бригада скорой помощи доставляет его в детскую областную больницу. На месте удара повреждены четыре автомобиля.

Ранее Гладков сообщил об атаке украинского БПЛА на рабочих, которые ремонтировали крышу коммерческого объекта после предыдущего удара. В результате погиб один человенк, еще один пострадал.

Белгород, Наталья Петрова

