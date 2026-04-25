Средства ПВО ночью перехватили 127 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 127 вражеских беспилотников над территорией 14 регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Новый День», в результате атаки беспилотника в Екатеринбурге к медикам обратились шесть человек. По словам губернатора Дениса Паслера, в основном у пострадавших диагностировано отравление продуктами горения легкой степени.

Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и вылет самолетов в 16 аэропортах Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов. К утру действие режима «Ковер» начали отменять.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube