До пяти выросло число погибших при пожаре в новостройке в Москве

Число жертв пожара в строящемся многоэтажном жилом доме на севере Москва увеличилось до пяти. Еще девять пострадавших осматривают медики. Об этом сообщили РИА «Новости» в МЧС России. Ранее сообщалось о трех погибших.

Пожар произошел во 2-м Амбулаторном проезде в строящемся жилом комплексе «Соул». Из горящего здания эвакуирован 31 человек.

К настоящему моменту открытое горение в новостройке ликвидировано, сообщили ТАСС в оперативных службах. Пожар ликвидирован на площади 1400 квадратных метров.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Столичная прокуратура контролирует расследование. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube