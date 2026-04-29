российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 апреля 2026, 16:23 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Россией за первую половину дня сбили 50 дронов ВСУ

Средства ПВО за семь часов уничтожили 50 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, с 07:00 до 14:00 мск дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, и Оренбургской областями, а также над Пермским краем.

Ранее сообщалось, что БПЛА ударил по промышленной площадке в Пермском крае, возник пожар, его ликвидируют. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.

Кроме того, беспилотники ВСУ попытались атаковать несколько промышленных предприятий в Оренбургской области. Силами ПВО были сбиты четыре БПЛА, жертв и пострадавших нет.

В Белгородской области в результате атак украинских дронов ранены шесть мирных жителей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,