Над Россией за первую половину дня сбили 50 дронов ВСУ

Средства ПВО за семь часов уничтожили 50 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, с 07:00 до 14:00 мск дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, и Оренбургской областями, а также над Пермским краем.

Ранее сообщалось, что БПЛА ударил по промышленной площадке в Пермском крае, возник пожар, его ликвидируют. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.

Кроме того, беспилотники ВСУ попытались атаковать несколько промышленных предприятий в Оренбургской области. Силами ПВО были сбиты четыре БПЛА, жертв и пострадавших нет.

В Белгородской области в результате атак украинских дронов ранены шесть мирных жителей.

Москва, Наталья Петрова

