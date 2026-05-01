«Ситуация контролируемая»: глава Кубани рассказал о тушении пожара на морском терминале в Туапсе

В Туапсе продолжается тушение пожара на территории морского терминала, возникшего в ночь на 1 мая после новой атаки беспилотников ВСУ. В борьбе с огнем задействованы 143 человека и 25 единиц техники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он назвал ситуацию «контролируемой».

Глава региона добавил, что сейчас специалисты прикладывают все усилия, чтобы не допустить попадание нефти в море. «Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу, также заменили отработавшие боновые заграждения на новые», – уточнил Кондратьев в мессенджере Max.

Кроме того, продолжаются работы по очистке от нефтепродуктов береговой линии, приводятся в порядок улицы города.

В свою очередь, глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что сбор нефтепродуктов после предыдущих атак БПЛА продолжается на трех участках в городе.

«Всего собрано и вывезено на трех участках работ 13 333 м3 мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. Общая группировка сил и средств составляет 790 человек и 48 единиц техники», – написал он в своих соцсетях.

Чиновник добавил, что в гостиницах города пока остаются 85 человек, которых эвакуировали ранее из-за пожара на НПЗ, возникшего в ночь на 28 апреля после налета дронов. Возгорание потушили 30 апреля.

Туапсе, Наталья Петрова

