ПВО отразила атаку ВСУ на 15 регионов России: за ночь сбито 215 дронов

Ночью ВСУ предприняли новую масштабную атаку беспилотниками на Россию. Средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 215 вражеских дронов над 15-ю регионами РФ, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 20:00 до 8:00 мск нейтрализованы БПЛА в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Также воздушные цели были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации пяти беспилотников, летевших на столицу. Над Брянской областью за ночь сбито 77 БПЛА, проинформировал губернатор Александр Богомаз. Обошлось без пострадавших и разрушений. Восемь дронов перехвачено над пятью районами Калужской области и региональным центром, отчитался губернатор Владислав Шапша. Над Новгородской областью обезврежено 20 дронов, над Смоленской – 13, над Тульской – семь, над Орловской – четыре, над Тверской – один, уточнили главы регионов. О пострадавших и последствиях на земле в этих регионах не сообщается.

Москва, Наталья Петрова

