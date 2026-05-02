Аферисты под предлогом замены домофона похитили у пожилого москвича 71 млн рублей

Очередной пенсионер в Москве стал жертвой телефонных мошенников, лишившись круглой суммы. Аферисты выманили у мужчины сбережения и деньги от продажи двух автомобилей на общую сумму более 71 млн рублей, используя схему с «заменой домофона». Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 76-летнего пенсионера в одном из мессенджеров пригласили в якобы домовой чат. Он принял приглашение и получил уведомление о предстоящей замене домофона в доме. Мужчина отправил СМС по указанному номеру с заявкой на новые ключи. После этого ему сразу поступило сообщение, что все его имущество якобы будет распродано.

Пенсионер направился в МФЦ и заблокировал сделки с недвижимостью. Позже аферисты позвонили ему, представившись представителями правоохранительных органов. Они убедили москвича снять со счетов деньги, чтобы передать их для размещения на «безопасном счете», пообещав, что все сбережения он впоследствии получит обратно.

Для связи с пенсионером злоумышленники трижды в течение месяца передавали ему мобильные телефоны через почтовый ящик, там же они положили изготовленное в фоторедакторе «постановление о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу».

Пострадавший под давлением аферистов снимал со счетов в различных банках свои сбережения, отправлял фото денег и передавал их якобы силовикам, называвшим ему пароли.

Москвича также заставили продать два автомобиля. Полученные от продажи иномарок деньги он также передал курьерам.

Правоохранители разыскивают мошенников, уголовное дело находится на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что столичный пенсионер и его сожительница лишились более 298 млн рублей после общения с мошенниками.

Москва, Наталья Петрова

