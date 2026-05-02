Днем над Россией перехватили 123 вражеских дрона

Средства ПВО днем уничтожили 123 беспилотника ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны сбили с 8:00 до 14:00 мск над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Башкирией и Краснодарским краем.

В Смоленской области частично повреждены кровли нескольких частных домов, а также и гражданские автотранспортные средства, уточнил губернатор Василий Анохин. «Разрушений и повреждений объектов инфраструктуры нет, никто из жителей не пострадал», – написал он в «Максе». На местах падений обломков пяти сбитых БПЛА работают экстренные службы.

На подлете к Москве с утра сбили четыре БПЛА, а с начала суток уничтожено девять дронов, сообщал мэр Сергей Собянин.

Как сообщила Росавиация, столичный аэропорт Шереметьево работает с ограничениями из-за временного закрытия части воздушного пространства.

Кроме того, в целях безопасности полетов временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Уфы и Челябинска. Ограничения вводились и в аэропорту Екатеринбурга, к настоящему моменту эта мера, по информации Росавиации, снята. В то же время информация об отмене режима опасности атаки БПЛА на территории Свердловской области не поступала.

Напомним, за ночь российские военные сбили 215 вражеских дронов над территорией 14 регионов РФ.

Москва, Наталья Петрова

