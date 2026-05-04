При ударе ВСУ из «Града» в Брянской области ранены 7 сотрудников «Мираторга»

ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня «Град» по территории АПХ «Мираторг» в селе Бровничи Брянской области, ранения получили семь работников предприятия. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Max.

По его словам, при эвакуации пострадавших ВСУ попытались повторно атаковать с помощью FPV-дронов.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте удара повреждены производственные помещения, там работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.

Богомаз утром сообщал о двух пострадавших в результате ударов дронов-камикадзе. Одним из раненых оказался водитель грузового автомобиля АПХ «Мираторг». Мужчину доставили в больницу.

Брянск, Наталья Петрова

