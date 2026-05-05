ВСУ утром продолжили налеты на регионы России: за два часа сбито 43 БПЛА

В Минобороны России сообщили, что утром силы ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над девятью российскими регионами.

Как уточнили в ведомстве, с 7:00 до 9:00 мск дроны нейтрализовали в Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областях, Адыгее и Московском регионе.

Информация о последствиях отражения налета БПЛА уточняется.

Росавиция утром ввела временные ограничения на полета в аэропортах Оренбурга, Уфы, Бугульмы, Чебоксар, Челябинска и Казани.

Напомним, за прошедшую ночь средства ПВО ликвидировали 289 вражеских дронов над территорией России. В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали три человек. В Ленинградской области произошел пожар на НПЗ в Киришах. Возгорание уже локализовали.

Москва, Наталья Петрова

