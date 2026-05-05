ВСУ утром продолжили налеты на регионы России: за два часа сбито 43 БПЛА

В Минобороны России сообщили, что утром силы ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над девятью российскими регионами.
Как уточнили в ведомстве, с 7:00 до 9:00 мск дроны нейтрализовали в Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областях, Адыгее и Московском регионе.
Информация о последствиях отражения налета БПЛА уточняется.
Росавиция утром ввела временные ограничения на полета в аэропортах Оренбурга, Уфы, Бугульмы, Чебоксар, Челябинска и Казани.
Напомним, за прошедшую ночь средства ПВО ликвидировали 289 вражеских дронов над территорией России. В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали три человек. В Ленинградской области произошел пожар на НПЗ в Киришах. Возгорание уже локализовали.
Москва, Наталья Петрова
