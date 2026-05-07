В Белгородской области три человека пострадали от атак дронов ВСУ

Три жителя Белгородской области пострадали в результате новых атак украинских беспилотников. Ранения получили женщина и двое мужчин, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Косилово Грайворонского округа FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю, ранен водитель. Пострадавший получил баротравму, осколочные ранения головы, предплечья и ноги и был доставлен в районную больницу, уточнил глава региона в «Максе». Для дальнейшего обследования и лечения он будет переведен в областную клиническую больницу. Автомобиль повреждён.

В селе Новенькое Ивнянского округа в результате взрыва беспилотника в воздухе женщина получила минно-взрывную травму и ссадины уха. Бригада скорой помощи доставила ее в областную клиническую больницу. После оказания помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждена легковушка.

В поселке Красная Яруга в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина. «Неотложка» транспортирует пострадавшего с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением живота в городскую больницу №2 Белгорода.

Напомним, утром в Шебекинском округе после атаки вражеского БПЛА по служебному микроавтобусу с сотрудниками одного из предприятий погибла женщина, ранения получили двое мужчин.

Белгород, Наталья Петрова

