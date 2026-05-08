Ребенок пострадал при атаке БПЛА в Липецкой области

В Ельце Липецкой области в результате падения обломков сбитого беспилотника на частный дом пострадал девятилетний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, взрывной волной выбило окно в доме – ребенка ранило осколками стекла. Жизни мальчика ничего не угрожает.
«Медики оперативно оказали помощь. Госпитализация не потребовалась, ребенок уже дома, лечение продолжит амбулаторно», – написал глава региона в мессенджере Max.
На месте происшествия работают оперативные службы.
В Липецкой области продолжает действовать угроза атаки БПЛА.
Напомним, за ночь силы ПВО нейтрализовали 264 вражеских дрона над 16 регионами России.
Липецк, Наталья Петрова
