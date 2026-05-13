ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве

Силы противоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник. Информация о пострадавших или повреждениях на земле не поступала.

Аэропорты Внуково и Домодедово не принимают и не отправляют рейсы уже более трех часов. В аэропорту Шереметьево ограничения на полеты сняты в 7:49 мск, сообщила Росавиация.

Напомним, прошедшей ночью над регионами России были нейтрализованы 286 вражеских дронов.

Москва, Наталья Петрова

