ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве

Силы противоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник. Информация о пострадавших или повреждениях на земле не поступала.
Аэропорты Внуково и Домодедово не принимают и не отправляют рейсы уже более трех часов. В аэропорту Шереметьево ограничения на полеты сняты в 7:49 мск, сообщила Росавиация.
Напомним, прошедшей ночью над регионами России были нейтрализованы 286 вражеских дронов.
