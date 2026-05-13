Утром над Россией сбили 26 украинских дронов

Средства ПВО с 7:00 до 9:00 мск нейтрализовали 26 беспилотников ВСУ самолетного типа над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областях, Московском регионе и над акваторией Азовского моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал о перехвате двух вражеских дронов на подлете к столице. Власти других регионов утренние атаки пока не прокомментировали.

Росавиация в 9:51 мск ввела временные ограничения на полеты в столичном аэропорту Жуковский. Ограничения на обслуживание рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево сняты.

За ночь российские военные ликвидировали 286 украинских БПЛА над 15 российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

