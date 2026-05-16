Утром силы ПВО сбили 13 беспилотников над российскими регионами

В Минобороны России сообщили, что дежурными средствами ПВО с 7:00 до 9:00 мск над территорией России ликвидированы 13 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА уничтожены в Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В Сочи объявляли угрозу атаки беспилотников. В аэропорту города-курорта вводились ограничения на полеты, сообщала Росавиация. К настоящему времени ограничения сняты. В то же время аэропорты Краснодара и Геленджика продолжает действовать план «Ковер» – воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы с 8:41 мск.

Напомним, за ночь российские военные сбили 138 вражеских дронов над 15 российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

