На промышленном объекте в Ярославской области вспыхнул пожар после атаки БПЛА

Украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Ярославской области, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его данным, никто не пострадал.

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы», – написал Евраев в своем канале в Max.

Глава региона добавил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, перекрытое ранее в целях безопасности из-за атаки БПЛА, восстановлено. Также в Ярославле снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, уточнил он.

Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. В регионе сохраняется режим «Беспилотная опасность», объявленный в 4:24 мск. Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Ярославля.

Ярославль, Наталья Петрова

