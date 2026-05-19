Над 19 российскими регионами за ночь сбили 315 дронов ВСУ

Средства ПВО минувшей ночью уничтожили 315 украинских беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

В Ярославской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном объекте. Кроме того, в целях безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас движение возобновлено.

В Белгородской области при атаке вражеского дрона по автомобилю в селе Доброе Шебекинского округа пострадал мирный житель, сообщает региональный оперштаб. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением живота скорая помощь доставляет в городскую больницу №2 Белгорода.

В Брянской, Калужской, Воронежской, Смоленской, Новгородской, Тульской, Ростовской областях, по информации глав регионов, обошлось без пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

