Над Россией с утра сбили 70 беспилотников ВСУ

Средства ПВО с утра вторника перехватили и уничтожили 70 вражеских беспилотников самолетного типа над 14 российскими регионами.

Атаки ВСУ были отражены в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе и Крыму.

Как уточнили в ведомстве, дроны сбили с 8:00 до 14:00 мск.

В городе Шебекино Белгородской области в результате взрыва БПЛА пострадал мирный житель, сообщил региональный оперштаб. Мужчине с акубаротравмой оказали помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. От удара повреждены окна в многоквартирном доме фасад и остекление социального объекта, а также легковой автомобиль.

В Ленинградской области к 15:03 мск сбито семь беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко, отметив, что боевая работа сил ПВО продолжается. Информацию о возможных последствиях он не привел. В петербургском аэропорту Пулково трижды вводились ограничения на полеты.

В Брянской, Тульской и Новгородской областях, по данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, в ночь на вторник, 19 мая, силы ПВО нейтрализовали 315 украинских БПЛА в небе над 19 регионами России.

Москва, Наталья Петрова

