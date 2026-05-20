На подлете к Москве сбит БПЛА, три столичных аэропорта работают с ограничениями

Мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

На фоне активности БПЛА Росавиация ввела ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за введения ограничений на использование воздушного пространства. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Обновлено. Аэропорт Жуковский с 8:34 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани, сообщила Росавиация.

Напомним, за ночь российские военные нейтрализовали 273 вражеских дрона над 20 регионами РФ, в том числе над Московским регионом.

Москва, Наталья Петрова

