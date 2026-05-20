Над Россией сбили еще 61 вражеский дрон

Средства ПВО утром, с 7:00 до 9:00 мск, уничтожили 61 беспилотник ВСУ самолетного типа над девятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областями, Московским регионом и Ставропольским краем.

В Ленинградской области утром сбили три вражеских дрона, уточнил губернатор Александр Дрозденко. В Брянской области, по данным регионального оперштаба, нейтрализовали четыре БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

На подлете к Москве с начала дня уничтожили два БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и отправляют самолеты по согласованию.

В Ставропольском крае отражена вторая с начала суток беспилотная атака на промзону Невинномысска, проинформировал губернатор Владимир Владимиров. Он добавил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать по всей территории региона.

За ночь над российскими регионами сбили 273 беспилотника ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube