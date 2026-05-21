Россиян предупредили об использовании мошенниками логотипов госорганизаций

Мошенники используют логотипы государственных организаций для фишинговых рассылок. С таким предупреждением выступили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Аферисты используют такие логотипы, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв, отметили в киберполиции.

«Злоумышленники используют логотипы государственных организаций, обещания крупных сумм и формулировки вроде «80% граждан не знают» или «проверьте за 2 минуты», чтобы вызвать доверие и заставить человека перейти по ссылке», – говорится в сообщении.

При переходе по таким ссылкам пользователь попадает на фишинговый сайт, на котором идет сбор персональных данных, реквизитов банковских карт или предпринимаются попытки установить вредоносное ПО под видом «приложения для расчета выплат».

Ранее в МВД предупредили о мошеннических схемах с билетами в театр.

Москва, Наталья Петрова

