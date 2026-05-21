В Москве два ученика получили травмы при взрыве пиротехники во дворе школы

На юге Москвы два школьника пострадали в результате использования пиротехники во дворе школы. Пострадавшие госпитализировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного полицейского главка.

По данным правоохранителей, во дворе школы на Дорожной улице двое учащихся получили травмы в результате использования пиротехнического изделия. Пострадавшие для оказания помощи доставлены в медучреждение.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Телеграм-канал «112» уточняет, что при взрыве петарды на территории школы №1526 на юге столицы пострадали двое 17-летних подростков. Уодного «зафиксированы кровотечения из ушей и рук», – говорится в публикации.

Сегодня 21 мая три ученика пострадали в школе города Чайковский Пермского края из-за взрыва петарды.

Москва, Наталья Петрова

