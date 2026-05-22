ПВО обезвредила еще 65 дронов ВСУ над Россией

Средства ПВО с утра пятницы уничтожили еще 65 украинских беспилотников самолетного типа в небе над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Воздушные цели были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями и Московским регионом в периоде с 08:00 до 14:00 мск.

В Брянской и Тульской областях при отражении атаки пострадавших и последствий на земле нет. Власти других регионов налет дронов пока не комментировали.

Напомним, в течение ночи над 18 российскими регионами, по данным Минобороны, было нейтрализовано 217 украинских БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

