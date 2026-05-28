Девять человек пострадали в Курской области из-за атак дронов ВСУ

В Курской области девять жителей слободе Белой Беловского района пострадали в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, восемь пострадавших доставлены в Курскую областную больницу.

В результате ударов ВСУ повреждены ЛЭП, из-за чего без света остались четыре населенных пункта, два автомобиля, фасад и остекление ветаптеки, крыша частного дома, добавил глава региона. Полностью сгорели магазин стройматериалов и одно домовладение.

В Хомутовском районе также зафиксированы повреждения энергообъекта энергетики, в результате было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах. В селе Крупец разрушено здание сельсовета. Обошлось без пострадавших.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 62 беспилотника ВСУ.

Курск, Наталья Петрова

