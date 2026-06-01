Один мирный житель погиб, еще один ранен при атаке ВСУ под Белгородом

В результате атаки со стороны Украины в Белгородской области один мирный житель погиб и один получил ранения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По его данным, в Белгородском округе в селе Пушкарное в результате детонации беспилотника погиб мужчина. Еще один мужчина получил акубаротравму, скорая помощь доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода. «Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь», – сказано в сообщении.
Напомним, утром под удар украинского дрона попал грузовик на автодороги Разумное – Новосадовый в Белгородском округе. Пострадал водитель, его госпитализировали. В результате атаки загорелась кабина фуры, возгорание потушили.
