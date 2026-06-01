«Предтеча ядерного инцидента»: Киев при попустительстве МАГАТЭ подошел к опасной черте

Глава Росавтома Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ в течение всей ночи 1 июня наносили удары по объектам инфраструктуры Запорожской атомной электростанции и городу-спутнику ЗАЭС Энергодару.

«Всю сегодняшнюю ночь наносились удары по транспортному цеху, по электроподстанции. Уничтожены автобусы, перевозящие людей. Уничтожены грузовые автомобили, прилеты были в жилую инфраструктуру», – рассказал Лихачев в эфире Первого канал.

По его словам, ВСУ ежедневно наносят порядка 50-60 целенаправленных ударов по площадке Запорожской АЭС и Энергодару. Совершенный 30 мая целенаправленный удар дроном на оптоволоконном кабеле по машинному залу в здании энергоблока №6 ЗАЭС Лихачев назвал прямой предтечей ядерного инцидента.

«Ни у нас, ни у военных специалистов нет никаких сомнений, что это был не случайный удар, что оператор четко понимал, куда он направляет снаряд… Любой взрыв, любой пожар (на ЗАЭС) – это гарантированная потеря и энергоснабжения, электроснабжения, и водоснабжения уже реакторного блока. А это предтеча ядерного инцидента», – подчеркнул глава Росатома (цитата по ТАСС).

По его словам, реакторы ЗАЭС, в которых находятся около полутысячи тонн ядерного топлива, защищены от ударов небольшими снарядами, но в случае применения ВСУ тяжелого вооружения высок риск ядерного инцидента, который в первую очередь затронет саму Украину и сопредельные западные страны.

«Слава богу, реакторы защищены и контаментом, и корпусами. Все-таки вот от небольших снарядов они застрахованы. Хотя, конечно, тяжелое вооружение, ракеты разрушат корпус реактора, и мы получим взрыв и разброс материала на многие километры. Но около 2 600 т отработавшего и свежего ядерного топлива находится вне реакторных зон. На открытых площадках в том числе. И это может быть поднято в воздух и разнесено даже не мощным взрывом», – сообщил Лихачев.

Глава «Росатома» добавил, что на какие территории пойдет ядерное облако, предугадать трудно, это вопрос расчетов, которые ведутся с учетом розы ветров. Однако точно можно сказать, что «в первую очередь под серьезным риском находится территория Украины и сопредельных западных государств», заключил Лихачев.

Попустительство МАГАТЭ и вседозволенность позволяют Киеву «шаг за шагом приближаться к опасной черте», указал глава «Росатома». По словам Лихачева, в принципы работы МАГАТЭ входит «неправильная политкорректность или неточное понимание профессионализма». Из-за этого агентство не называет сторону, которая наносит удары по Запорожской АЭС, ограничиваясь «лишь семью столпами и пятью принципами безопасности.

«Но вот это попустительство, эта вседозволенность позволяет ВСУ, киевскому режиму шаг за шагом приближаться к опасной черте», – заключил глава «Росатома».

30 мая Украина впервые целенаправленно атаковала основное оборудование Запорожской АЭС, сообщал Лихачев. Дрон на оптоволокне пробил дыру в стене машинного зала в здании энергоблока №6. Более того, 31 мая ВСУ продолжили наносить удары по ЗАЭС. В результате удара были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель», сообщили в пресс-службе станции. Среди персонала никто не пострадал.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

