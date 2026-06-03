В Смоленской области при атаке дронов погибли двое пожарных

Два сотрудника МЧС погибли в Смоленской области при тушении пожара после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его данным, за ночь над регионом сбит и подавлен 31 вражеский дрон.

В Ершичском муниципальном округе из-за падения обломков БПЛА начался пожар. При его тушении погибли два сотрудника МЧС. Еще двое пожарных и один мирный житель получили легкие ранения, уточнил глава региона в своем канале в «Максе».

Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь, заверил Анохин.

По информации Минобороны России, в течение ночи силы ПВО перехватили 354 беспилотника ВСУ над 16 российскими регионами. Несколько человек пострадали в Санкт-Петербурге. В Брянской области ранен ребенок.

Смоленск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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