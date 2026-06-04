Запорожская АЭС после атаки ВСУ продолжает работать штатно

Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме после удара украинских войск по расположенной рядом тепловой электростанции. Нарушений пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг сообщило, что получило данные о массированной атаке на Запорожскую тепловую электростанцию, которая обеспечивает электроснабжение Запорожской АЭС, совершенной сегодня утром. Отмечалось, что линия электропередачи остается подключенной, а персонал ТЭС в находится в укрытии.

«На данный момент Запорожская АЭС работает штатно, нарушений пределов безопасной эксплуатации нет», – цитирует Яшину РИА «Новости».

Напомним, 30 мая Украина впервые целенаправленно атаковала основное оборудование Запорожской АЭС. Дрон на оптоволокне пробил дыру в стене машинного зала в здании энергоблока №6. Более того, 31 мая ВСУ продолжили наносить удары по ЗАЭС. В результате удара были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель», сообщили в пресс-службе станции. Среди персонала никто не пострадал.

Совершенный 30 мая удар дроном по машинному залу в здании энергоблока №6 ЗАЭС глава Росатома Алексей Лихачев назвал прямой предтечей ядерного инцидента, который в первую очередь затронет саму Украину и сопредельные западные страны. Он указал, что попустительство МАГАТЭ и вседозволенность позволяют Киеву «шаг за шагом приближаться к опасной черте».

Энергодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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