Украинский беспилотник ударил по электричке в ЛНР

Беспилотник ВСУ нанес удар по пригородному поезду Луганск – Лантратовка в Новоайдарском округе ЛНР. Обошлось без жертв. Находившиеся в электричке 13 пассажиров были оперативно эвакуированы. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

В настоящее время движение на данном участке железной дороги уже возобновлено, добавил глава ЛНР.

Кроме того, по словам Пасечника, гражданские автомобили подверглись атакам дронов в Троицком муниципальном округе и в городе Сватово. В первом случае погиб водитель, во втором – осколочные ранения получил прохожий. Пострадавший госпитализирован.

«Озверевшая киевская хунта продолжает террор против мирных жителей, прицельно бьют по легковым машинам и пассажирским поездам», – написал глава ЛНР в «Максе».

В Крыму ранним утром 4 июня вражеский БПЛА атаковал электричку Азовское – Керчь. В результате удара погиб один человек, еще трое получили ранения.

Из-за угрозы атаки дронов в Крыму приостанавливалось движение пассажирских поездов и электричек.

Луганск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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